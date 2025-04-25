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Antalya'da Kız Arkadaşını Öldüren Sezer Bozkurt İntihar Etti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kız arkadaşını silahla öldüren Sezer Bozkurt, intihar ederek hayatına son verdi.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 12:54
Antalya'da Kız Arkadaşını Öldüren Sezer Bozkurt İntihar Etti

Antalya'da Dehşet Dolu Bir Olay!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen üzücü bir ayrılıkla ilgili olayda, Sezer Bozkurt (33) kız arkadaşı Elif G. (17) ile birlikte bir krizin ortasında kendini buldu.

Olayın Gelişimi

Olay, Siteler Mahallesi'nde devriye gezen bekçilerin, Bozkurt'u durdurarak kimlik kontrolü yaptığı sırada başladı. Bozkurt'un hakkında arama kararı olduğu tespit edildi. Kontrol esnasında, Bozkurt ve Elif G. kaçarak eski eşinin evine giriş yapmaya çalıştı.

Durumun ciddiyetini fark eden bekçiler, polisi bölgeye sevk etti. Eski eşinin eve almadığı çift, apartmanın odunluk kısmına gizlendi. Bozkurt, güvenlik güçlerine elinde tabanca olduğunu belirterek, gelmeleri halinde kız arkadaşını ve kendisini vuracağını söyledi.

Feci Son

Polis ekiplerinin ikna çabalarına yanıt vermeyen Bozkurt, korkunç bir eylem gerçekleştirdi. Önce kız arkadaşı Elif G.'yi, ardından kendi kafasına ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Elif G., olayın ardından hastaneye kaldırıldı fakat Sezer Bozkurt da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Bu trajik olay, toplumda şiddet ve intihar konularında bir kez daha derin bir etki yarattı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti. Antalya Adli Tıp...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazeler otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti. Antalya Adli Tıp...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazeler otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

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