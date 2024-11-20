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Antalya'da Kumköy Sahilindeki Çardakların Yıkımına Başlandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde, yaz aylarında kurulan çardakların yıkımına, caretta carettaların üreme alanı olması nedeniyle başlandı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 15:09
Antalya'da Kumköy Sahilindeki Çardakların Yıkımına Başlandı

Çardaklar Yıkım Sürecine Girdi

Antalya'nın Aksu ilçesinde, 5 yıldızlı otellerin yakınında bulunan Kumköy sahilinde, yaz aylarında tatil amaçlı kurulan çardakların yıkım işlemleri başladı.

Yıkım Gerekçeleri

Kundu Turizm Merkezi'ndeki Aksu Nehri ve Beşgöz Deresi arasında yer alan 1,2 kilometrelik Kumköy sahilinde, toplamda 300'e yakın çardak bulunuyor. Bu çardakların yıkılma kararının en önemli sebepleri arasında bölgenin 1. derece doğal sit alanı olması ve caretta carettaların üreme alanı olduğu belirtiliyor.

Yıkım Süreci ve Güvenlik Önlemleri

Aksu Belediyesi, çardak sahiplerine belirli bir süre vermişti. Sürenin dolmasının ardından, belediyenin zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde yıkım işlemlerini gerçekleştirmek üzere bölgeye geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri ise güvenlik önlemleri aldı.

Çardak Sahipleri ile İkna Süreci

Çardak sahipleri ile ekipler arasında yaklaşık 2 saat süren bir ikna süreci yaşandı. Belediye yetkilileri, yıkımın yalnızca 3-4 boş çardakla sınırlı kalacağına dair açıklama yaptı. Bunun üzerine, 4 çardağın yıkım işlemi gerçekleştirildi.

Dernek Başkanından Açıklama

Kumköy Kültürü Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdullah Kaya ise, yıkım için bir sonraki süre verilmediğini, ekiplerin ilerleyen günlerde yeniden geleceğini belirtti.

Çardak Sahibi İtiraz Ediyor

Çardak sahibi Sadık Çimen, bölgenin 70 yıldır hukuki uyuşmazlık içinde olduğunu, mahkeme süreci sona ermeden yıkım işleminin yapılmasının yasal olmadığını savundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 5 yıldızlı otellere yakın bölgedeki kumsalda, yaz aylarında tatil...

Antalya'nın Aksu ilçesinde 5 yıldızlı otellere yakın bölgedeki kumsalda, yaz aylarında tatil amacıyla kurulan çardakların yıkımına başlandı. Ekipler ile çardak sahipleri arasında yaklaşık 2 saat süren ikna süreci yaşandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 5 yıldızlı otellere yakın bölgedeki kumsalda, yaz aylarında tatil...

Antalya'nın Aksu ilçesinde 5 yıldızlı otellere yakın bölgedeki kumsalda, yaz aylarında tatil amacıyla kurulan çardakların yıkımına başlandı. Ekipler ile çardak sahipleri arasında yaklaşık 2 saat süren ikna süreci yaşandı.

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