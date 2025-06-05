Antalya'da Kurban Bayramı İçin Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

Antalya'da Kurban Bayramı dolayısıyla güvenlik önlemleri artırıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, bayram tatili boyunca kent genelinde 4 bin 377 emniyet ve jandarma personelinin, asayişte ise toplam 20 bin 21 personelin görev yapacağını duyurdu.

Vali Şahin, Valilik'te düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda, mayıs ayındaki asayiş olayları ve bayram dönemi tedbirleri hakkında bilgiler verdi. Kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşların tüm hazırlıklarının tamamlandığını belirten Şahin, kurbanların belirlenen yerlerde kesilmesi ve atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi için sıkı denetimlerin yapılacağını vurguladı.

Ayrıca, ormanlara giriş ve piknik için ateş yakma yasağının sürdüğünü hatırlatan Vali Şahin, herkesin bu konuda dikkatli olmasını istedi. Huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla trafik alanında günlük 688, asayişte ise 3 bin 999 personelin sahada olacağı belirtildi.

Şahin, şehir içindeki radar uygulamalarının ve denetimlerin devam edeceğini, ayrıca yolcu otobüslerinde gizli yolcu uygulaması başlatılacağını ifade etti. Bayram süresince ağır tonajlı araçlara getirilen kısıtlamalara da dikkat çekti.

Geçen yılki Kurban Bayramı'nda 896 trafik kazası meydana geldiğini ve bu kazalarda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 529 kişinin ise yaralandığını hatırlatan Vali Şahin, bu tedbirlerle trafik kazalarını minimum seviyeye indirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Toplantıda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında mayıs ayında 338 şüpheliye işlem yapıldığı ve bunlardan 39'unun tutuklandığına dikkat çekildi. Asayiş suçlarına ilişkin geçen ay 10 bin 625 olayın meydana geldiği ve bu olayların %97,6'sının aydınlatıldığı bildirildi. Uyuşturucu ile ilgili yapılan 708 operasyonda 785 şüpheliye işlem yapıldığı ve bunların 90'ının tutuklandığı açıklandı.

Ayrıca, narkotik operasyonlarında önemli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 7 operasyon yapıldığı ve 12 kişinin tutuklandığı belirtilen toplantıya İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun ve İl Emniyet Müdürü İlker Arslan da katıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin (sol 2), Valilik'te düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda, kentteki mayıs ayı asayiş olayları ve Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirler hakkında bilgi verdi. Toplantıya Antalya İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu (solda), Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun (sağda) ve Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan (sağ 2) da katıldı.