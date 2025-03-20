Antalya'da Kuvvetli Rüzgar Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Antalya'da etkili olan kuvvetli rüzgar, ağaçların devrilmesine ve sahil bandının boş kalmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 16:22
Antalya'da Kuvvetli Rüzgar Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Antalya'da Kuvvetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Antalya'da, gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, gün boyunca etkisini sürdürdü. Kentin yüksek kesimlerinde fırtına gibi esen rüzgar, günlük yaşamda önemli aksaklıklara yol açtı.

Rüzgarın Gücü ve Oluşan Hasarlar

Saatteki hızı yaklaşık 60 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlardan birinin altında kalan bir otomobilde hasar oluştu. Ayrıca, rüzgarın etkisiyle bazı motosikletler devrilirken, çok sayıda çöp konteyneri sürüklendi.

Sahil Bandında İnsan Yok

Havanın güneşli olmasına rağmen, kuvvetli rüzgar sebebiyle sahil bandı adeta tenhalaştı. Özellikle Konyaaltı Sahili gibi yoğunluk yaşanan bölgelerde, rüzgar nedeniyle kimsenin olmadığı gözlendi.

Fırtınanın Hafiflemesi Bekleniyor

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesini bekliyor. Vatandaşların, rüzgar nedeniyle oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Antalya'da etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı yaklaşık 60...

Antalya'da etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı yaklaşık 60 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Devrilen ağacın altında kalan bir otomobilde hasar oluştu.

Antalya'da etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı yaklaşık 60...

Antalya'da etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı yaklaşık 60 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Devrilen ağacın altında kalan bir otomobilde hasar oluştu.

İLGİLİ HABERLER

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hollywood'da 'Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip' Gala Coşkusu
2
Sinop'ta Kız Öğrencilere Savunma Sporları Eğitimi ile Şiddete Karşı Farkındalık Projesi
3
Gümüşhane'de Tırın Üzerine Düşen Kaya Parçası Sürücüyü Yaraladı
4
Kuzey Makedonya'daki Yangında Yaralanan 3 Kişi İstanbul'a Ulaştırıldı
5
Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı
6
Çanakkale Boğazı'ndaki Tanker Kurtarıldı: Kolin-2 Güvenle Limana İkmal Edildi
7
Filistin: İsrail Ateşkesi 1000 Kez İhlal Etti

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!