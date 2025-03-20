Antalya'da Kuvvetli Rüzgar Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Antalya'da Kuvvetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Antalya'da, gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, gün boyunca etkisini sürdürdü. Kentin yüksek kesimlerinde fırtına gibi esen rüzgar, günlük yaşamda önemli aksaklıklara yol açtı.

Rüzgarın Gücü ve Oluşan Hasarlar

Saatteki hızı yaklaşık 60 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlardan birinin altında kalan bir otomobilde hasar oluştu. Ayrıca, rüzgarın etkisiyle bazı motosikletler devrilirken, çok sayıda çöp konteyneri sürüklendi.

Sahil Bandında İnsan Yok

Havanın güneşli olmasına rağmen, kuvvetli rüzgar sebebiyle sahil bandı adeta tenhalaştı. Özellikle Konyaaltı Sahili gibi yoğunluk yaşanan bölgelerde, rüzgar nedeniyle kimsenin olmadığı gözlendi.

Fırtınanın Hafiflemesi Bekleniyor

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesini bekliyor. Vatandaşların, rüzgar nedeniyle oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Antalya'da etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı yaklaşık 60 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Devrilen ağacın altında kalan bir otomobilde hasar oluştu.

Antalya'da etkili olan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı yaklaşık 60 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Devrilen ağacın altında kalan bir otomobilde hasar oluştu.