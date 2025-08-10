DOLAR
40,66 0%
EURO
47,36 0%
ALTIN
4.443,86 0%
BITCOIN
4.825.926,14 -1,68%

Antalya'da Mobilya Atölyesinde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Antalya Alanya'daki mobilya atölyesindeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 16:54
Antalya'da Mobilya Atölyesinde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Antalya Alanya'da Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Kestel Mahallesi Zeybekler Sokak'ta bulunan bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Olay, çevredekilerin anında ihbarı ile itfaiye ve polis ekiplerinin müdahale etmesini sağladı.

Yangın İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü

Yangın, atölyedeki malzemelere sıçrayarak büyüdü; ancak uzman itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Ekipler, iş yerinde soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangın sonucunda iş yerinde meydana gelen hasar hakkında detaylı bilgi henüz paylaşılmadı, ancak ekiplerin titiz çalışmaları, daha büyük bir felaketin önüne geçti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Antalya'nın Alanya ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Antalya'nın Alanya ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Ovit Yayla Şenlikleri'nde Güçlü Birlik Mesajı
2
Antalya'da Mobilya Atölyesinde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti
3
AFAD Başkanı Pehlivan'dan Çanakkale Yangınlarına İlişkin Önemli Açıklamalar
4
Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!
5
ABD'li Yetkililer, Gizemli Dron Olaylarında Anormal Durum Bulamadı
6
Erzurum Ovası Güreşleri'nde Yunus Emre Yıldız Başpehlivan Oldu
7
Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın: Hızla Yayılıyor

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı