Antalya'da Mobilya Atölyesinde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Antalya Alanya'da Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Kestel Mahallesi Zeybekler Sokak'ta bulunan bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Olay, çevredekilerin anında ihbarı ile itfaiye ve polis ekiplerinin müdahale etmesini sağladı.

Yangın İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü

Yangın, atölyedeki malzemelere sıçrayarak büyüdü; ancak uzman itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Ekipler, iş yerinde soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangın sonucunda iş yerinde meydana gelen hasar hakkında detaylı bilgi henüz paylaşılmadı, ancak ekiplerin titiz çalışmaları, daha büyük bir felaketin önüne geçti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.