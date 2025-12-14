Lahanada Fiyat Şoku: Tarlada 40-50, Pazarda 150-200 Lira

Sakarya'da Lahana Hasadı ve Fiyat Uçurumu

Kış sezonunun vazgeçilmez sebzelerinden beyaz lahana, Sakarya'nın verimli topraklarında hasat ediliyor. Turşusu, çorbası, dolması ve salatasıyla mutfak kültüründe özel bir yere sahip olan lahana, tarladan tezgaha uzanan süreçte üreticinin yüzünü güldürürken tüketicinin cebini zorluyor.

Üreticinin emekleri, pazardaki fiyata yansımıyor

Sakarya'da lahanalar, yağmur, çamur ve sert hava koşullarına rağmen yoğun bir emekle toplanıyor. Mahallemizde 5 bin dönü arazisinin yaklaşık 2 bin dönümünde lahana var; il genelinde ise yaklaşık 3 bin 500 dönüm alanda ekim yapıldığı bildiriliyor. Ekimler Temmuz 15 ile Ağustos’un 15 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Üreticiler lahanayı hem iç piyasaya gönderiyor hem de turşuluk olarak değerlendiriyor. Ancak satışta dikkat çeken bir dengesizlik var: tarlada 40-50 liraya alınan lahanalar, pazarda 150-200 liraya kadar alıcı buluyor.

Sadettin Duman, Erenler ilçesine bağlı Büyükesence Mahallesi muhtarı ve üretici, durumu şöyle anlattı: "Mahallemizde 5 bin dönü arazisinin yaklaşık 2 bin dönümünde lahana var. Totale bakacak olursak Sakarya’da yaklaşık 3 bin 500 dönüm lahana ekilmiş durumda. Hasat devam ediyor. Lahana kış sebzesidir ve ekimlerini Temmuz 15 ile Ağustos’un 15’ine kadar devam eder. Lahanadan sarma, turşu ve yemek yapılır. Lahana dışında diğer ürünlerde de geçerlidir su olmadan olmaz. Bin bir emekle toplanıyor çapa, kesim bakımın yanı sıra yağmur ve çamur demeden çalışıyoruz. Artı hava şartları da çok önemli kaliteli olması için. Lahanalar tane olarak satılır ve pazarcılar 40-50 bandında bir fiyatla alıyor ancak pazarda ise 150-200 liraya satılıyor biz bunu görünce şaşırıyoruz. Tarladan 40-50 liraya alınan lahana pazarda 200 lira insan üzülüyor. Ama her mahsul genelde böyle oluyor. Tarlada, köylüde ucuz, pazarda pahalı. Üreticiyi de düşünmek lazım. Toptancı, aracı da kazanıyor ama bu kadar fark olmaması lazım. Bu ürünün hasadı büyük bıçaklarla yapılıyor. Yağmur, çamur demeden çalışıyoruz hatta kar yağarken bile çalıştığımız oldu. Günlerimiz hep yağmurlu geçiyor bizimde yağmurluklarımız var onları giyerek çalışmaya devam ediyoruz".

Üreticiler, fiyat farkının azaltılmasını ve aracılık zincirinin daha adil hale getirilmesini talep ediyor. Hasadın devam ettiği Sakarya tarlalarında, lahananın hem mutfak kültüründeki yeri hem de ekonomik değeri tartışma konusu olmaya devam ediyor.

