DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.813.860,89 0,83%

Hasan Hüseyin Tokuş’e Mavikuş Edebiyat Ödülü

Erzurumlu şair ve yazar Hasan Hüseyin Tokuş, Mavikuş Edebiyat Ödülleri'nde "Öykü Kitabı Yazarı" dalında birinciliğe layık görüldü.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 13:57
Hasan Hüseyin Tokuş’e Mavikuş Edebiyat Ödülü

Hasan Hüseyin Tokuş’e Mavikuş Edebiyat Ödülü

Erzurum edebiyatının yeni gururu

Erzurum’un edebiyat ikliminden beslenen şair ve yazar Hasan Hüseyin Tokuş, Mavikuş Edebiyat Ödülleri kapsamında "Öykü Kitabı Yazarı" dalında birincilik ödülüne layık görüldü.

Erzurum’un kültür ve edebiyat dünyasına katkı sunan isimleri onurlandırmayı amaçlayan organizasyon, Mavi Kuş Medya tarafından Erzurum Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlendi ve anlamlı bir törenle sahiplerini buldu. Etkinlik, şehrin edebi birikimini ve kültürel hafızasını tekrar gözler önüne serdi.

Tören ve değerlendirme

Yapılan değerlendirmeler sonucunda birinciliğe layık görülen Hasan Hüseyin Tokuş, eserlerinde Erzurum’un ruhunu, insanını ve değerlerini başarılı şekilde yansıttığı için jüri ve edebiyat çevrelerinden tam not aldı. Ödül töreninde Tokuş’a ödülünü eğitimci yazar Selim Adım takdim etti.

Alkışlar eşliğinde ödülünü alan Tokuş, yaptığı kısa konuşmada Erzurum’un edebiyat geleneğinden beslenmenin kendisi için büyük bir sorumluluk ve onur olduğunu vurguladı. Bu anlamlı ödülde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, Erzurum’un edebiyatla anılmasına katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Yazın yaşamı ve eserleri

Edebiyat yolculuğunda istikrarlı üretimiyle dikkat çeken Hasan Hüseyin Tokuş, yayımladığı eserlerle Erzurum edebiyatına önemli katkılar sundu. Tokuş, "Kelamistan" adlı şiir kitabı ve "Bir Garip Öykü" isimli öykü kitabının ardından, deneme ve düşünce yazılarından oluşan "Her Telden Seçme Yazılar" adlı eserini de edebiyat dünyasına kazandırmıştı.

Tokuş, şiirden öyküye, denemeden düşünce yazılarına uzanan geniş bir yelpazede üretim yaparak, Erzurum’un kültürel ve edebi hafızasına kalıcı eserler bırakmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

ERZURUM’UN EDEBİYAT İKLİMİNDEN BESLENEN ŞAİR VE YAZAR HASAN HÜSEYİN TOKUŞ, MAVİKUŞ EDEBİYAT...

ERZURUM’UN EDEBİYAT İKLİMİNDEN BESLENEN ŞAİR VE YAZAR HASAN HÜSEYİN TOKUŞ, MAVİKUŞ EDEBİYAT ÖDÜLLERİ’NDE “ÖYKÜ KİTABI YAZARI” DALINDA BİRİNCİLİĞE LAYIK GÖRÜLDÜ.

ERZURUM’UN EDEBİYAT İKLİMİNDEN BESLENEN ŞAİR VE YAZAR HASAN HÜSEYİN TOKUŞ, MAVİKUŞ EDEBİYAT...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çiğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 3.280 Sentetik Hap
2
Kartepe'de Sultan Abdülhamit Han Camii Yenilendi
3
Akhisar’da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı
4
Ayder Yaylası Beyaza Büründü: Rize Çamlıhemşin'de Kartpostallık Kar
5
Kayseri'de Gastronomi Teşekkürü: Büyükkılıç'a Plaket
6
Tekman'da Karla Mücadele: Yalınca Kaya Mezrası 7 Saatte Açıldı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama