Hasan Hüseyin Tokuş’e Mavikuş Edebiyat Ödülü

Erzurum edebiyatının yeni gururu

Erzurum’un edebiyat ikliminden beslenen şair ve yazar Hasan Hüseyin Tokuş, Mavikuş Edebiyat Ödülleri kapsamında "Öykü Kitabı Yazarı" dalında birincilik ödülüne layık görüldü.

Erzurum’un kültür ve edebiyat dünyasına katkı sunan isimleri onurlandırmayı amaçlayan organizasyon, Mavi Kuş Medya tarafından Erzurum Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlendi ve anlamlı bir törenle sahiplerini buldu. Etkinlik, şehrin edebi birikimini ve kültürel hafızasını tekrar gözler önüne serdi.

Tören ve değerlendirme

Yapılan değerlendirmeler sonucunda birinciliğe layık görülen Hasan Hüseyin Tokuş, eserlerinde Erzurum’un ruhunu, insanını ve değerlerini başarılı şekilde yansıttığı için jüri ve edebiyat çevrelerinden tam not aldı. Ödül töreninde Tokuş’a ödülünü eğitimci yazar Selim Adım takdim etti.

Alkışlar eşliğinde ödülünü alan Tokuş, yaptığı kısa konuşmada Erzurum’un edebiyat geleneğinden beslenmenin kendisi için büyük bir sorumluluk ve onur olduğunu vurguladı. Bu anlamlı ödülde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, Erzurum’un edebiyatla anılmasına katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Yazın yaşamı ve eserleri

Edebiyat yolculuğunda istikrarlı üretimiyle dikkat çeken Hasan Hüseyin Tokuş, yayımladığı eserlerle Erzurum edebiyatına önemli katkılar sundu. Tokuş, "Kelamistan" adlı şiir kitabı ve "Bir Garip Öykü" isimli öykü kitabının ardından, deneme ve düşünce yazılarından oluşan "Her Telden Seçme Yazılar" adlı eserini de edebiyat dünyasına kazandırmıştı.

Tokuş, şiirden öyküye, denemeden düşünce yazılarına uzanan geniş bir yelpazede üretim yaparak, Erzurum’un kültürel ve edebi hafızasına kalıcı eserler bırakmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

