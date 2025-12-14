DOLAR
Diyarbakır'da Trafo Alev Aldı: Göçmenler Caddesi'nde Yangın

Diyarbakır Bağlar ilçesi Göçmenler Caddesi'nde aşırı yüklenme sonucu trafo alev aldı; itfaiye söndürdü, elektrik şirketi onarımı yaparak enerji verdi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 12:49
Diyarbakır'da trafo alev aldı

Bağlar / Göçmenler Caddesi'nde aşırı yüklenme yangına yol açtı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Göçmenler Caddesi'nde, aşırı yüklenme nedeniyle bir trafoda yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından elektrik şirketi görevlileri trafoya müdahale ederek caddeye yeniden elektrik verildiğini sağladı.

DİYARBAKIR’DA AŞIRI YÜKLENİLEN TRAFO ALEV ALDI. YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.

