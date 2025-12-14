Diyarbakır'da Trafo Alev Aldı: Göçmenler Caddesi'nde Yangın

Diyarbakır'da trafo alev aldı
Bağlar / Göçmenler Caddesi'nde aşırı yüklenme yangına yol açtı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Göçmenler Caddesi'nde, aşırı yüklenme nedeniyle bir trafoda yangın çıktı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının söndürülmesinin ardından elektrik şirketi görevlileri trafoya müdahale ederek caddeye yeniden elektrik verildiğini sağladı.
