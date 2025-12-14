DOLAR
Düzce'de Duyarlı Vatandaş Yol Kenarında Bulduğu Kumruyu Veterinere Teslim Etti

Düzce'de Yenitaşköprü yolunda uçamayan kumruyu bulan Şahin Tok, kuşu veterinere götürüp Doğa Koruma ekiplerine teslim edilmesini sağladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 14:01
Düzce'de Duyarlı Vatandaş Yol Kenarında Bulduğu Kumruyu Veterinere Teslim Etti

Düzce'de Duyarlı Vatandaş Yol Kenarında Bulduğu Kumruyu Veterinere Teslim Etti

Yenitaşköprü'de bulunan kuş, veteriner muayenesinde iyi durumda çıktı

Düzce şehir merkezinden merkeze bağlı Yenitaşköprü köyü'ne giden Şahin Tok, yol kenarında uçamayan bir kumru fark etti. Kutuda su ve yiyecek verip, hayvana zarar gelmemesi için kuşu alarak veterinere götürdü.

Hafta sonu olması nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne ulaşamayan Tok, özel bir veteriner kliniğine başvurdu. Veteriner Hekim Aykut Ekinci ile birlikte yapılan kontrolde kumrunun sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.

Şahin Tok olay yerini ve yaptığı müdahaleyi şöyle anlattı: "Köye giderken yolda bir kuş buldum. Baktım uçamıyordu. Etrafa bakındım yuvası var mı diye ama yuvasını da göremedim. Sonrasında aldım onu bir karton buldum. Kutunun içine koydum. Elimle biraz su verdim. Arabamda kırıntılar vardı onları da verdim. Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne gittim kapalıydı. Sonra ise veteriner hekim Aykut Ekinci’ye ulaştık. Sağolsun kendisi de yardımcı oldu. Bakımını yapıp Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerine vereceğini söyledi"

Veteriner Hekim Aykut Ekinci muayene sonrası değerlendirmesinde, "Duyarlı vatandaşımız sokakta bulduğu yavru kumruyu bizlere getirdi. Yaptığımız sağlık kontrollerinde herhangi bir problem görmedik. Muhtemelen ilk uçuş deneyimi bu yavrucağın başarısız oldu. Veteriner hekimler sadece evcil hayvanlara bakmıyor aynı zamanda yabani hayvanlara da destek olmaktadır. Kumruyu ise bir süre daha bakılıp sonrasında doğaya bırakılabilir" dedi.

Kumrunun sağlıklı olduğu ve kısa süre içinde doğaya salınabileceği bilgisi, duyarlı vatandaşın örnek davranışıyla birlikte takdir topladı.

Duyarlı vatandaştan örnek davranış: Yolda bulduğu kumruya su verip veterinere teslim etti

Duyarlı vatandaştan örnek davranış: Yolda bulduğu kumruya su verip veterinere teslim etti

