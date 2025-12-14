Elazığ Doğu Park’ta sona gelindi: 373 ağaç, 4.520 süs bitkisi dikildi

Elazığ Belediyesi tarafından şehrin doğusuna nefes olacak şekilde hayata geçirilen Doğu Park projesinde çalışmaların son aşamaya geldiği bildirildi. Proje, eski terminal binasının yer aldığı yaklaşık 22 bin metrekarelik alanda yükseliyor ve bölgeye yeni bir yaşam alanı kazandırmayı hedefliyor.

Projenin kapsamı ve hedeflenen yaşam kalitesi

Doğu Park, Sanayi, Kızılay, Salıbaba ve Karşıyaka Mahalleleri başta olmak üzere tüm kent halkının huzurlu ve keyifli vakit geçirebileceği şekilde tasarlandı. Parkta; yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, süs havuzu, kameriyeler, fitness sahaları, engelsiz park, kafeterya, mescit ve otopark alanları yer alıyor.

Projede ayrıca kafeterya, mescit, giriş ve güvenlik binalarının inşası ile otopark alanı, aydınlatma ve elektrikli araç şarj üniteleri kurulumuna ilişkin çalışmalar tamamlandı.

Yeşil alan ve bitkilendirme çalışmaları

Şehir estetiğine katkı sunacak peyzaj düzenlemeleri titizlikle yürütüldü. Parkta 10 bin metrekare alanda çim ekimi gerçekleştirildi. Farklı türlerde toplam 373 adet ağaç—sedir, çam, çınar, ıhlamur gibi—dikildi. Ayrıca alana 4 bin 520 adet gül, lavanta ve bodur bitki türlerinden oluşan süs bitkisi de toprakla buluşturuldu.

Modern tasarımı, geniş yeşil alanları ve kapsamlı sosyal ile sportif donatılarıyla Doğu Park, vatandaşların nefes alacağı prestijli bir yaşam alanı olarak kısa süre içinde hizmete sunulacak.

