Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 20:04
Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, bariyere çarpan sürücü yaralandı. Olay, Kaş ile Kalkan arasındaki Kaputaş mevkisinde gerçekleşti.

Sürücü Taner H.'nin kullandığı 07 BLT 369 plakalı motosiklet, aniden bariyere çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası olay yerine intikal eden yoldan geçen sürücüler, durumu hemen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazanın sebepleri ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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