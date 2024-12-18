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Antalya'da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:02
Antalya'da Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde, otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Kaza, Tekke Mahallesi Zeybekler mevkisinde, İzzet B. idaresindeki 07 BOT 974 plakalı otomobilin, yol kenarında duran 52 yaşındaki Ali Özdemir'e ait 07 YEA 52 plakalı motosiklete çarpmasıyla gerçekleşti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Ali Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan Fatma Nur B. ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından otomobil sürücüsü İzzet B., gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin motosiklete çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi...

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin motosiklete çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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