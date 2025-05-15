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Antalya'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Manavgat'ta servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü 24 yaşındaki Serhat Ertaş yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 22:46
Antalya'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, servis minibüsü ile motosikletin çarpışması sonucu 24 yaşındaki Serhat Ertaş hayatını kaybetti. Olayda bir kişi daha yaralandı.

Kaza, Atatürk Caddesi ile 1017 Sokak kesişiminde gerçekleşti. M.H. idaresindeki 07 C 74654 plakalı servis minibüsü ile Ertaş’ın kullandığı 07 HKA 16 plakalı motosiklet, kavşakta çarpıştı.

Kaza sonucunda motosikletin sürücüsü Ertaş ve arkasındaki yolcu E.B. (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Ertaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Servis minibüsünün sürücüsü M.H., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde servis minibüsü ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde servis minibüsü ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde servis minibüsü ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde servis minibüsü ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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