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Antalya'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü Fatih Yüksel hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 17:44
Antalya'da Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'da Feci Motosiklet Kazası

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, Fatih Yüksel (45) adlı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Yüksel'in kullandığı 59 PU 296 plakalı motosiklet, Seki Mahallesi'nde yol kenarında park halinde bulunan çöp konteynerine çarptı.

Olay Yerine Hızla Müdahale!

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yüksel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yüksel'in cenazesi, gerekli işlemler için Alanya Belediyesi morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını...

Antalya'nın Alanya ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını...

Antalya'nın Alanya ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

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