Antalya'da Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara Trafik Kazası Geçirdi

Kaza Detayları

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Tonguç Caddesi ile Şarampol Caddesi kesişiminde bir trafik kazası meydana geldi. Erkan S. idaresindeki 07 AIR 470 plakalı hafif ticari araç, Ahmet Ç. yönetimindeki ve içinde Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara'nın bulunduğu 07 AA 119 plakalı makam aracına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan makam aracı, önünde seyir halinde bulunan Aslı Ü. idaresindeki 07 BLF 901 plakalı otomobile de çarptı.

Olay Yerinde Müdahale ve İnceleme

Kazayı gören vatandaşlar araçtakilerin yardımına koşarken, Kaymakam Kara'nın şoförü de araçtan inerek Kara'nın durumunu kontrol etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İhsan Kara, kontrol amacıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer araçlardaki sürücü ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından makam aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Sağlık Durumu

Yapılan tetkiklerin ardından İhsan Kara'nın taburcu edildiği öğrenildi.

