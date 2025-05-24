Antalya'da Müstakil Evde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Antalya'da Müstakil Evde Yangın

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Bağlık Mahallesi'nde bulunan bir müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine hemen polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Mücadelesi

Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ancak yangın sebebiyle evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatan polis, yangının sebebini araştırmakta.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.