DOLAR
38,44 0%
EURO
43,91 0,01%
ALTIN
4.089,88 1,12%
BITCOIN
3.643.435,55 -0,4%

Antalya'da NATO Parlamenter Asamblesi'nde Terörizmin İncelenmesi

NATO Parlamenter Asamblesi, Antalya'da terörizm, deniz güvenliği ve stratejik su yolları üzerine seminer düzenledi.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 14:08
Antalya'da NATO Parlamenter Asamblesi'nde Terörizmin İncelenmesi

Antalya'da NATO Parlamenter Asamblesi'nin Önemli Semineri

Antalya'da gerçekleştirilen NATO Parlamenter Asamblesi (PA) bünyesindeki Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu (GSM) ile Ekonomi ve Güvenlik Komisyonu (ESC) ortak seminerinde, "Terörizm tehdidi ve NATO'nun terörle mücadele yaklaşımı, deniz güvenliği ve stratejik su yolları" konuları detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO PA Türk Delegasyonu'nun ev sahipliğinde, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen toplantıda, farklı oturumlarla gündeme alınan birçok kritik konu üzerinde duruldu.

Toplantının Ana Konuşmacıları

Toplantıya, TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, GSM Başkanı İspanyol parlamenter Fernando Gutierrez ve NATO PA Başkan Yardımcısı Macar milletvekili Agnes Vadai gibi önemli isimler katıldı. Siyasi gelişmeler, güvenlik ve işbirliği konuları üzerinde karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

Kritik Konular Ele Alındı

Seminerde, Körfez ülkelerinin yükselen rolü, NATO ortaklıklarının güçlendirilmesi, Suriye ve Orta Doğu'daki değişen stratejik dengeler gibi konular irdelendi. Ayrıca, terörizm tehdidi ve NATO'nun karşı stratejileri derinlemesine tartışıldı.

Diğer yandan, Kızıldeniz deniz güvenliği, Çin ve Rusya'nın Orta Doğu ile Afrika'daki artan varlığı, Sahel Bölgesindeki son gelişmeler, insani güvenlik, göç ve uluslararası yardımların geleceği gibi konularla birlikte Rusya-Ukrayna savaşı ve bu çerçevede gıda güvenliği ile Karadeniz Tahıl Girişimi de değerlendirilmiştir.

NATO üyesi ülkelerin yanı sıra Azerbaycan, Körfez ve Arap ülkelerinden toplam 190 katılımcının yer aldığı bu önemli seminer, yarın itibarıyla sona erecektir.

Antalya'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi (PA) bünyesindeki Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu...

Antalya'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi (PA) bünyesindeki Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu (GSM) ile Ekonomi ve Güvenlik Komisyonu (ESC) ortak seminerinde, "Terörizm tehdidi ve NATO'nun terörle mücadele yaklaşımı, deniz güvenliği ve stratejik su yolları" konuları değerlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO PA Türk Delegasyonu ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu (sol 2) da katıldı.

Antalya'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi (PA) bünyesindeki Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu...

Antalya'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi (PA) bünyesindeki Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu (GSM) ile Ekonomi ve Güvenlik Komisyonu (ESC) ortak seminerinde, "Terörizm tehdidi ve NATO'nun terörle mücadele yaklaşımı, deniz güvenliği ve stratejik su yolları" konuları değerlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO PA Türk Delegasyonu ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu (sol 2) da katıldı.

İLGİLİ HABERLER

2025 Hıdırellez: Büyülü Gece ve Ritüelleri

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'dan Şok Zam Açıklaması! Tüp Fiyatları Güncellendi

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Ayakkabıcılar Sitesi'nde Atık Problemi Büyüyor
2
TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneği'nin 61. Yıldönümü Kutlandı
3
Erzurum'da 60+ Tazelenme Üniversitesi Protokolü İmzalandı
4
Türk-Alman İşbirliğiyle İklim ve Biyoçeşitlilik Eylemi Projesi Açıldı
5
Ankara'da Sahipsiz Köpek Saldırısındaki Davada Karar Açıklandı
6
KURTARAN-2025 Tatbikatı'nda Başarılı Senaryo Uygulaması Gerçekleşti
7
Kastamonu Üniversitesi'nde Engelli Bireylerle Bir Araya Gelen Öğrenciler, Farkındalık Projeleriyle Dikkat Çekti

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu

Ankara'da 3 Gün Sürecek Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Yaylakent'te Gençlere İş İmkanı: Personel Alım İlanı

2025 Hıdırellez: Büyülü Gece ve Ritüelleri

1 Mayıs'ta Toplu Taşıma Ücretsiz! İşte Detaylar

Kocaeli'nde İkramiye ve Desteklere Yüzde 80-250 Zam: Tarihi Anlaşma

Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'dan Şok Zam Açıklaması! Tüp Fiyatları Güncellendi

İstanbul'da Mayıs İndirimleri: Yumurta Fiyatları Düşüyor!