Antalya'da NATO Parlamenter Asamblesi'nde Terörizmin İncelenmesi

Antalya'da NATO Parlamenter Asamblesi'nin Önemli Semineri

Antalya'da gerçekleştirilen NATO Parlamenter Asamblesi (PA) bünyesindeki Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu (GSM) ile Ekonomi ve Güvenlik Komisyonu (ESC) ortak seminerinde, "Terörizm tehdidi ve NATO'nun terörle mücadele yaklaşımı, deniz güvenliği ve stratejik su yolları" konuları detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO PA Türk Delegasyonu'nun ev sahipliğinde, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen toplantıda, farklı oturumlarla gündeme alınan birçok kritik konu üzerinde duruldu.

Toplantının Ana Konuşmacıları

Toplantıya, TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, GSM Başkanı İspanyol parlamenter Fernando Gutierrez ve NATO PA Başkan Yardımcısı Macar milletvekili Agnes Vadai gibi önemli isimler katıldı. Siyasi gelişmeler, güvenlik ve işbirliği konuları üzerinde karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

Kritik Konular Ele Alındı

Seminerde, Körfez ülkelerinin yükselen rolü, NATO ortaklıklarının güçlendirilmesi, Suriye ve Orta Doğu'daki değişen stratejik dengeler gibi konular irdelendi. Ayrıca, terörizm tehdidi ve NATO'nun karşı stratejileri derinlemesine tartışıldı.

Diğer yandan, Kızıldeniz deniz güvenliği, Çin ve Rusya'nın Orta Doğu ile Afrika'daki artan varlığı, Sahel Bölgesindeki son gelişmeler, insani güvenlik, göç ve uluslararası yardımların geleceği gibi konularla birlikte Rusya-Ukrayna savaşı ve bu çerçevede gıda güvenliği ile Karadeniz Tahıl Girişimi de değerlendirilmiştir.

NATO üyesi ülkelerin yanı sıra Azerbaycan, Körfez ve Arap ülkelerinden toplam 190 katılımcının yer aldığı bu önemli seminer, yarın itibarıyla sona erecektir.

Antalya'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi (PA) bünyesindeki Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu (GSM) ile Ekonomi ve Güvenlik Komisyonu (ESC) ortak seminerinde, "Terörizm tehdidi ve NATO'nun terörle mücadele yaklaşımı, deniz güvenliği ve stratejik su yolları" konuları değerlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO PA Türk Delegasyonu ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu (sol 2) da katıldı.

Antalya'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi (PA) bünyesindeki Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu (GSM) ile Ekonomi ve Güvenlik Komisyonu (ESC) ortak seminerinde, "Terörizm tehdidi ve NATO'nun terörle mücadele yaklaşımı, deniz güvenliği ve stratejik su yolları" konuları değerlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO PA Türk Delegasyonu ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu (sol 2) da katıldı.