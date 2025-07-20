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Antalya'da Nem ve Sıcaklık Rekorları: Sahiller Dolu

Antalya'da yüzde 81 nem ve 34 derece sıcaklık, tatilcileri sahillere yönlendirdi. Yoğunluk, serinlemek isteyenler için arttı.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 14:26
Antalya'da Nem ve Sıcaklık Rekorları: Sahiller Dolu

Antalya'nın Sahilleri Tatilcilerle Doldudu

Antalya'da %81'e ulaşan nem oranı ve çok yüksek sıcaklıklar, yerli ve yabancı tatilcileri sahillere çekti. Hava sıcaklığının 34 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 30 derece olması, tatilcilerin serinlemek için denizle buluşma arzusunu artırdı.

Serinlemek için Sahillerde Yoğun Kalabalık

Nemden bunalanlar, Konyaaltı Sahili'nden denize girerek ferahlarken, bazıları su sporları yapmayı tercih etti. Ayrıca, güneşlenmeyi seçen tatilciler, sahil bandındaki yeşil alanlarda kamp sandalyelerini kurarak gölgeliklerde piknik yapmayı da ihmal etmedi.

Meteorolojiden Sıcaklık Uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 7 ila 10 derece üzerinde seyredeceği uyarısını yaparak, sıcak havaların devam edeceğini bildirdi.

Antalya'da yüzde 81'e ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar, sahillerde yoğunluk...

Antalya'da yüzde 81'e ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da yüzde 81'e ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar, sahillerde yoğunluk...

Antalya'da yüzde 81'e ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

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