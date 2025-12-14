Afyonkarahisar'da Av Kazası: Tüfekten Çıkan Saçma Bir Kişiyi Öldürdü

Afyonkarahisar'da av yolculuğu faciayla sonuçlandı

Olayın Detayları

Afyonkarahisar'ın Sultandagi ilçesine bağlı Yesilçiftlik beldesinde meydana gelen olayda, ava giden dört arkadaşın bulunduğu otomobilde tüfeklerden birinin aniden ateş aldığı bildirildi.

Mahalle muhtarı S.Y.A., mahalle ve çarşı bekçisi O.B. ile A.B. ve Fatih Duru isimli kişilerin bulunduğu araçta, iddiaya göre tüfekten çıkan saçma Duru'nun boynuna isabet etti.

Arkadaşlarının otomobili Sultandağı Devlet Hastanesi önüne götürerek yardım istemesi üzerine Duru, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltılar ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri araçta detaylı inceleme yaptı. Yapılan çalışmada, araçta bulunan üç kişi gözaltına alınırken, araçtaki tüfeklere de el konuldu.

Olayla ilgili olarak savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Öne çıkan bilgiler: Olay yeri: Yesilçiftlik (Sultandagi), yaşamını yitiren: Fatih Duru, gözaltına alınanlar arasında muhtar ve bekçi bulunuyor; tüfeklere el konuldu ve soruşturma devam ediyor.

JANDARMA EKİPLERİNİN ARAÇTA İNCELEME YAPMASI