Antalya'da Nida Nazlıer Cinayeti: Sanığa Canavarca Hisle ve Yağma Suçundan Ağırlaştırılmış Müebbet İddiası

Antalya'da Nida Nazlıer cinayeti: İddianame mahkemede

Antalya'da 31 Temmuz 2025 akşamı Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'ndeki evinde ölü bulunan 45 yaşındaki Nida Nazlıer hakkındaki soruşturma tamamlandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, tutuklu sanık Aref Elhussein (28) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

Olay ve yakalanma süreci

Soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay saatinde apartmandan çıkan bir kişiyi güvenlik kameralarıyla tespit etti. Üzerinden kimlik çıkmayan, başı ve eli kanlı halde bir berber dükkanına giren şahıs kaçmaya çalışırken yakalandı. Parmak iziyle kimliği belirlenen zanlının Aref Elhussein olduğu belirlendi.

Olay yerinde ve evdeki bulgular

Olay yeri inceleme raporuna göre, apartman girişi ile maktulün evine çıkan merdivenlerde kan izleri tespit edildi; daire kapısında zorlama izine rastlanmadı. Yatak odasında farklı noktalarda kan lekeleri, gardırop üzerinde kırılmış cam parçaları ve yatak yanında ayak izi bulundu. Komodin üzerinde ise içerisinde meni bulunan kullanılmış bir prezervatif kabı yer aldı.

Otopsi bulguları

Ölü muayene ve otopside, çene altından boyun bölgesine uzanan damar yaralanmalarını içeren kesiklerin yanı sıra boyun, yüz, göğüs, sırt, kulak, el ve ayak bölgelerinde farklı boyutlarda çok sayıda kesici alet yarası tespit edildi. Sırtta 9,5 ila 12 santimetre arasında değişen 14 ayrı kesik olduğu, boyun bölgesinde hayati damarları etkileyen yaralanmalar ve yoğun kan kaybına işaret eden bulgulara yer verildi.

Kamera kayıtları, izler ve ele geçirilen eşyalar

Güvenlik kamerası görüntülerinde, başını giysiyle kapatan ve elinde poşetle binadan ayrılan bir kişinin, bir süre apartman kapısı önünde beklediği ve ardından taksiyle Kepez ilçesi Ömer Buyrukçu Caddesi'ne gittiği belirlendi. Kolluk çalışmaları sırasında A.L. isimli kişinin, şüphelinin kendisine bir çanta bıraktığını beyan ettiği, çanta içinde maktule ait ziynet eşyalarının, şüpheliye ait pasaport, kimlik, cep telefonu ve çeşitli eşyaların bulunduğu ve ziynet eşyalarının maktul yakınlarınca teşhis edildiği kaydedildi.

Sanığın savunması ve adli tıp bulguları

Aref Elhussein ifadesinde, maktulle Telegram üzerinden tanıştığını, 100 Dolar karşılığı cinsel ilişki için eve gittiğini ve olay sırasında zorla cinsel saldırıya uğradığını öne sürdü. Ancak Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla yapılan iç beden muayenesinde cinsel saldırıyı doğrulayacak bulguya rastlanmadığı, anal muayenede travmatik iz tespit edilmediği bildirildi. İddianamede, şüphelinin bu beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kanaatine varıldığı ifade edildi.

İddianame: Suçlama ve talepler

İddianamede, şüphelinin maktulü yağma amacıyla darp etmeye başladığı ve odada kırılan cam parçalarıyla da maktulün başı, boynu ve vücudunun muhtelif yerlerinden çok sayıda kesici alet darbesiyle saldırının gerçekleştirildiği, yara sayısı ve niteliği dikkate alındığında eylemin canavarca hisle işlendiği kanaatine varıldığı belirtildi. Ayrıca sanığın maktulün ölmesinin ardından ziynet eşyalarını ve cep telefonunu alarak olay yerinden ayrılması nedeniyle konutta silahla yağma suçunu işlediği kaydedildi. Cumhuriyet savcısı, Aref Elhussein'in bu suçlardan cezalandırılmasını talep etti; gözaltı ve tutukluluk süresinin cezadan mahsup edilmesi, bazı delillerin dosyada saklanması ve bazı eşyaların sahiplerine iadesi yönünde talepler de iddianamede yer aldı.

Hazırlanan iddianame, Antalya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilecek.

CİNAYET SANIĞI (AŞİRV)