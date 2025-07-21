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Antalya'da Nitelikli Dolandırıcılık: Zanlı Tutuklandı

Antalya'da, istihbarat görevlisi olarak kendini tanıtan dolandırıcı tutuklandı. 900 bin liralık ziynet eşyası kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 16:42
Antalya'da Nitelikli Dolandırıcılık: Zanlı Tutuklandı

Antalya’da Dolandırıcılık Operasyonu

Antalya'da gerçekleşen dolandırıcılık girişiminde, R.O. isimli şüpheli, cep telefonuyla kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırmaya çalıştı. Olay, dolandırıcı kişinin yönlendirmeleri doğrultusunda M.E. adlı vatandaşın 900 bin liralık ziynet eşyasını belirtilen adrese götürmesiyle ortaya çıktı.

Şüphelinin Yakalınması

M.E., durumu fark ederek ziynet eşyalarını teslim etmemeye karar verdi ve derhal polise şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde, şüpheli R.O. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlıya ait cep telefonu ve SIM kartı da yapılan incelemede delil olarak el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen R.O., çıkarıldığı hakimlikçe nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

Antalya'da telefonda kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıtarak bir kişinin 900 bin liralık...

Antalya'da telefonda kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıtarak bir kişinin 900 bin liralık ziynet eşyasını dolandırmaya çalışan zanlı tutuklandı.

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