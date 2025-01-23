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Antalya'da Nitelikli Yağma Operasyonu: 6 Tutuklama

Antalya'da gerçekleştirilen nitelikli yağma operasyonunda 6 kişi tutuklandı. Şüphelilerin sosyal medya fenomeni olduğu belirlendi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 17:53
Antalya'da Nitelikli Yağma Operasyonu: 6 Tutuklama

Antalya'da Nitelikli Yağma Suçundan 6 Kişi Tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, nitelikli yağma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Konuyla ilgili olarak Valilikten yapılan açıklamaya göre, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "birden fazla kişiyle gece vakti yağma" olayını araştırmak üzere kapsamlı bir çalışma başlattı.

Uzun Süreli Çalışma Sonucu Operasyon

Yedi ay süren detaylı projeli çalışma neticesinde, Antalya merkezli 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonda, tehditle vatandaşlardan maddi menfaat sağladıkları öne sürülen şüphelilerin arasında sosyal medya fenomeni ve oyuncu olduğu tespit edilen kişiler de yer aldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında yapılan aramalarda 1 havalı tüfek, 12 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 2 sahte kimlik, 2 çek defteri, banka kartı ve belirli miktarda uyuşturucu madde ile suça ait yazışmaların bulunduğu not kağıtları ele geçirildi.

Adli Süç Süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli yağma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C. ve N.G. hakkında adli kontrol kararı verilirken, I.Ö, S.A, A.K, E.K, sosyal medya fenomeni ve oyuncu O.S. ile M.K.K. tutuklandı.

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