Antalya'da Öğrenciler Antik Tiyatroda Kitap Okuma Etkinliği Düzenledi

Antalya'da Öğrenciler ve Veliler Antik Tiyatroda Bir Araya Geldi

Antalya'nın Kaş ilçesinde, veli ve öğrenciler, okuma farkındalığı oluşturmak amacıyla Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda unutulmaz bir etkinlik düzenledi. Kaş Merkez İlkokulu sınıf öğretmeni Tuba Ordu tarafından hayata geçirilen etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' çerçevesinde gerçekleştirilen 'Velilerin Eğitim ve Öğretime Dahil Edilmesi' projesi kapsamında yapıldı.

Kitap Okuma ve Müzik Dinletisi

Etkinlikte, veli ve öğrenciler bir araya gelerek müzik dinletisi eşliğinde kitap okumanın keyfini çıkardılar. Okul müdürü Yunus Emre Şahne, bu buluşmanın amacı hakkında, “Farkındalık oluşturmak için burada toplandık. Milli Eğitim Bakanlığı ve Antalya Valiliği tarafından başlatılan projelerin bir parçası olarak velilerimizin eğitim sistemine dahil edilmesini hedefliyoruz,” dedi.

Deniz Manzarası Eşliğinde

Şahne, antik kentte düzenledikleri bu etkinlikle, hem ziyaretçilere hem de vatandaşlara örnek olmayı planladıklarını belirterek, “Çocuklarımıza sosyal medya yerine kitap okumayı teşvik etmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin Düşünceleri

Etkinliğe katılan öğrencilerden Demir Mert Aktaş, antik kentin atmosferinde kitap okumanın çok eğlenceli olduğunu dile getirirken, Yaz Ünal ise tarihi ortamda ailesiyle birlikte kitap okumaktan mutlu olduğunu ifade etti. Bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiği mesajını verdiler.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Kaş Merkez İlkokulu sınıf öğretmeni Tuba Ordu tarafından, Milli Eğitim Bakanlığının "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında hazırlanan "Velilerin Eğitim ve Öğretime Dahil Edilmesi" projesi çerçevesinde antik tiyatroda program düzenlendi. Etkinlikte veli ve öğrenciler, müzik dinletisi eşliğinde kitap okudu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Kaş Merkez İlkokulu sınıf öğretmeni Tuba Ordu tarafından, Milli Eğitim Bakanlığının "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında hazırlanan "Velilerin Eğitim ve Öğretime Dahil Edilmesi" projesi çerçevesinde antik tiyatroda program düzenlendi. Etkinlikte veli ve öğrenciler, müzik dinletisi eşliğinde kitap okudu.