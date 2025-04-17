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Antalya'da Öğrenciler Caretta Caretta Yuvalama Alanında Temizlik Yaptı

Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, caretta carettaların yuvalama alanında çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 14:39
Antalya'da Öğrenciler Caretta Caretta Yuvalama Alanında Temizlik Yaptı

Antalya'da Caretta Caretta Yuvalama Alanında Çevre Temizliği

Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ortaklığıyla düzenlenen etkinlikte, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların yuvalama alanını temizledi.

Çevre Temizliği Etkinliği

Turizm Haftası nedeniyle, Serik ilçesindeki Boğazkent sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenci ve öğretim üyeleri, önemli bir habitat olan sahildeki çöpleri topladı. Prof. Dr. Derya Özilhan Özbey, bu etkinliklerle turizmin sadece birkaç kişinin sorumluluğunda olmadığını vurgulayarak, "Turizm hepimizin sorumluluğunda" mesajını verdi.

Ekolojik Bilinç ve Koruma Önemi

ETKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, deniz kaplumbağalarının koruma ihtiyacına dikkat çekerek, "Özellikle tek kullanımlık plastik atıklar, Akdeniz'in kıyı ve deniz ekosistemini tehdit ediyor. Caretta carettaların yaşam alanlarını korumak hepimizin görevi," dedi.

Öğrencilerin Sorumluluğu

BETUYAB Genel Müdürü Sinan Ateş, çevrenin ve deniz kaplumbağalarının korunmasının öğrencilerin de sorumluluğu olduğunu belirtti. Etkinlik, toplumsal bilinç oluşturmak ve ekolojik farkındalığı artırmak amacı taşıyor.

Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri, caretta...

Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri, caretta carettaların yuvalama alanı sahilde çöpleri topladı. Turizm Haftası dolayısıyla Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) işbirliğiyle Serik ilçesindeki Boğazkent sahil şeridinde çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrenci ve öğretmenleri, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların önemli yuvalama alanları arasında yer alan sahildeki atıkları topladı.

Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri, caretta...

Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri, caretta carettaların yuvalama alanı sahilde çöpleri topladı. Turizm Haftası dolayısıyla Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) işbirliğiyle Serik ilçesindeki Boğazkent sahil şeridinde çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrenci ve öğretmenleri, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların önemli yuvalama alanları arasında yer alan sahildeki atıkları topladı.

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