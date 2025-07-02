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Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Gazipaşa'da başlayan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 16:28
Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi Karadağ mevkisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın, yerel saatle kısa bir sürede büyüyerek ormanlık alanı tehdit etti.

İhbarın ardından, bölgeye hava ve kara araçları ile birlikte orman yangını söndürme işçileri hızlıca sevk edildi. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangının ardından, bölgede soğutma çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Ekipler, gelecekte benzer olayların yaşanmaması için önlemler almayı sürdürüyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

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