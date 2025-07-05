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Antalya'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 15:19
Antalya'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Antalya'nın Muratpaşa İlçesinde Yangın Alarmı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Güzeloba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, bölgedeki flora ve fauna için tehdit oluşturuyor.

Hızla Müdahale Ediliyor

İhbarın ardından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler, yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediyor. Yangının belirli bir alanda kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Havadan helikopterlerle desteklenen yangın söndürme çalışmaları, ilerleyen saatlerde daha fazla ekip gönderilerek hızlanacak. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar devam ediyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına, ekipler havadan ve karadan müdahale...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına, ekipler havadan ve karadan müdahale...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

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