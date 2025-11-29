Antalya'da Pancar Kvass Atölyesi: Fermente İçecek Eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen atölyeler yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen pancar kvass atölyesinde, yılın 12 ayı tüketilebilen fermente içeceğin yapımı ve faydaları katılımcılara aktarıldı.

Atölyede neler anlatıldı

Atölyede, pancarın fermente edilmesiyle elde edilen kvassın sindirim ve genel sağlık açısından taşıdığı yararlar üzerinde duruldu. Katılımcılara adım adım üretim süreci gösterilirken, fermente gıdaların besin değerini nasıl artırdığı da açıklandı.

Uzman vurgusu

Ekolojik Yaşam Hareketliliği Derneği Başkanı Meziyet Avcı, atölyede katılımcılara fermente içeceğin yapımını ve sağlık açısından önemini anlattı.

"Yılın 12 ayı herkesin tüketebileceği, hatta tüketmesi gereken bir fermente gıda. Kışa hazırlık için bugün Antalya’da pancar kvass hazırladık. Pancar başlı başına çok faydalı bir besin; fermente gıdaların da kıymeti yavaş yavaş anlaşılmaya başlandı. Pancarın faydasını yoğurt altı suyu gibi faydalı mikroorganizmalarla fermente ederek katbekat artırıyoruz. Sindirim sistemimize çok güçlü bir probiyotik desteği sağlıyor. Ayrıca pancardaki nitratın nitrit-oksite çevrilmesiyle kalp ve damar sağlığı açısından, son yıllarda bilimsel çalışmalarla da ortaya konan iyileştirici bir etki gösteriyor. Bugün de Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi’nde bununla ilgili bir atölye çalışması gerçekleştirdik"

Atölye, katılımcılara fermente gıdaların günlük beslenmedeki rolünü hatırlatırken, pancar kvassın pratik hazırlanışını uygulamalı olarak göstermesiyle öne çıktı.

