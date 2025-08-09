Antalya'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilde 4 Yaralı

Antalya'da Feci Kaza
Antalya’nın Serik ilçesinde, park halindeki bir tıra çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı. Kaza, İbrahim Özçelik (36) idaresindeki 34 SF 5551 plakalı otomobilin, Halil Ç’ye ait 07 BMD 661 plakalı tıra arkadan çarpmasıyla gerçekleşti.
Kaza Yerine Hızla Müdahale
Kaza sonrası, olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü İbrahim Özçelik, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.
Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Kazada, sürücü İbrahim Özçelik ile eşi Esra Özge Özçelik (33) ve 2 çocuk yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Tır Şoförü Emniyette
Kaza sonrası tır şoförü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazanın anı, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
