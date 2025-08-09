DOLAR
Antalya'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilde 4 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada, park halindeki tıra çarpan otomobildeki dört kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 16:33
Antalya'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilde 4 Yaralı

Antalya'da Feci Kaza

Antalya’nın Serik ilçesinde, park halindeki bir tıra çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı. Kaza, İbrahim Özçelik (36) idaresindeki 34 SF 5551 plakalı otomobilin, Halil Ç’ye ait 07 BMD 661 plakalı tıra arkadan çarpmasıyla gerçekleşti.

Kaza Yerine Hızla Müdahale

Kaza sonrası, olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü İbrahim Özçelik, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada, sürücü İbrahim Özçelik ile eşi Esra Özge Özçelik (33) ve 2 çocuk yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Tır Şoförü Emniyette

Kaza sonrası tır şoförü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazanın anı, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

