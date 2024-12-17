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Antalya'da Parkta Yaşanan Cinayet: Sanığa 25 Yıl Hapis Cezası

Antalya'da bir çocuk parkında cinayet işleyen Muaz Çoban, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 10:50
Antalya'da Parkta Yaşanan Cinayet: Sanığa 25 Yıl Hapis Cezası

Antalya'da Cinayet Davasında Sonuç

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir çocuk parkında işlenen cinayet davasında Muaz Çoban, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya sanık avukatı da katıldı.

Olayın Detayları

28 Haziran'da Kızılsaray Mahallesi'ndeki çocuk parkında meydana gelen olayda, 51 yaşındaki Süleyman Celebe göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek katilin Muaz Çoban olduğunu belirlemişti.

Cinayet anının ardından şüpheli, 6 saat sonra başka bir parkta yakalandı. Yapılan incelemelerin ardından tutuklanan sanığın hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası talep edildi.

Sanığın Savunması ve Mahkemede Gelişmeler

Duruşmada söz alan sanık Muaz Çoban, olay anını alkollü olduğu için hatırlamadığını söyledi. "Ben böyle bir insan değilim. Çok pişmanım" şeklinde ifade veren sanığa, Cumhuriyet savcısı mütalaasında müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti ise sanığı öncelikle müebbet hapis cezasına çarptırmasına rağmen, haksız tahrik indirimi uygulanarak cezasını 25 yıla düşürdü.

Sonuç ve Gelişmeler

Bu olay, Antalya'daki güvenlik sorunlarını bir kez daha gündeme getirirken, mahkeme kararı toplumda farklı tepkilere yol açtı. Olayın nasıl geliştiği ve sonrasında yaşanan süreç, adalet sisteminin işleyişi açısından da dikkatle takip ediliyor.

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