Antalya'da Pastanede 2 Kişiyi Öldüren Oda Başkanı İntihar Etti

Antalya'da pastanede 2 kişiyi öldüren oda başkanı intihar etti

Olayın ayrıntıları

Kepez ilçesi Yeni Mahalle Karatay Caddesi'ndeki bir pastanede çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi Kerim Üre (54) ile çalışan Elif Kılıç (32) ve yanında bulunan Hasan Fırat (30) arasında başlayan sözlü anlaşmazlık, Üre'nin tabancayla ateş açmasıyla büyüdü.

Olayda Kılıç ve Fırat ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüphelinin intiharı ve güvenlik kamerası görüntüleri

Olay yerinden ayrılan şüpheli Kerim Üre, daha sonra Habibler Mahallesi'nde intihar etti. Olay anı, işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Üre'nin kavga sırasında belindeki silahı çıkarıp önce havaya ateş ettiği, ardından Fırat ve Kılıç'a doğru ateş ettiği ve ardından koştuğu yer alıyor.

Cenazeler ve defin

Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Elif Kılıç, Hasan Fırat ve Kerim Üre'nin cenazeleri ailelerine teslim edilerek morgdan alındı. Cenazelerin teslimi sırasında fenalaşan aile üyelerine görevliler yardım etti.

Cenazelerin defnedileceği yerler şöyle: Kılıç ve Fırat'ın cenazeleri Kurşunlu Mezarlığı'na, Üre'nin cenazesi ise Sütçüler Mezarlığı'na götürülecek.

