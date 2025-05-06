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Antalya'da Pompalı Tüfekle Açılan Ateş Paniğe Neden Oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde pompalı tüfekle ateş açan şüpheli paniğe yol açtı. Olayda bir kişi kaçarken polis arama başlattı.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 13:09
Antalya'da Pompalı Tüfekle Açılan Ateş Paniğe Neden Oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesi, Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde meydana gelen olay, büyük bir paniğe yol açtı. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, pompalı tüfekle bir kişiye ateş açtı.

Olay, 1539 Sokak'ta gerçekleşti. Saldırının hedefi olan kişi, aracına binerek hızla kaçarken, şüpheli ise koşarak bölgeden uzaklaştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda, saçmaların isabet ettiği araç ile civardaki bir iş yerinde hasar oluştu. Olay anında yakındaki bir lokantada yemek yiyenler arasında korku ve panik hakimdi; bu anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin elindeki tüfekle koşarak uzaklaşması da yer aldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişiye, kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli tarafından...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişiye, kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli tarafından pompalı tüfekle ateş açılması paniğe neden oldu. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişiye, kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli tarafından...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişiye, kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli tarafından pompalı tüfekle ateş açılması paniğe neden oldu. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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