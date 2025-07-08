Antalya'da Sahte Belge ile Gayrimenkul Satışı: 4 Kişi Tutuklandı

Antalya'da, yurt dışında yaşayan bir kişinin gayrimenkulünü sahte belgelerle satmaya çalıştıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık amacıyla faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, sahte nüfus cüzdanı ve belgeler kullanarak 15 milyon bedelle gayrimenkul satmayı planlayan D.Ş., tapu müdürlüğünde yakalandı. Operasyonun devamında dolandırıcılık olayını organize eden S.A., M.H.A. ve H.K. ise farklı bir adreste gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Bu olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya'da sahte belgelerle yurt dışındaki bir kişinin gayrimenkulünü satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.