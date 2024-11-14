Antalya'da Sahte Güzellik Uzmanına Gözaltı: Adli Kontrol ile Serbest Bırakıldı

Antalya'da Sahte Güzellik Uzmanına Gözaltı

Antalya'da, VIP minibüsünü güzellik merkezi haline dönüştüren bir şüpheli, kaçak tıbbi işlemler yaparken yakalandı. Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan R.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına Alınan İşlemler ve Ele Geçirilen Malzemeler

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, R.G.'nin internet üzerinden “güzellik uzmanı” olarak tanıtıldığını ve minibüsünde bir dizi tıbbi işlem yaptığı tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucu botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma gibi işlemlerinde insan sağlığını tehlikeye sokan uygulamalar gerçekleştirdiği belirlendi. Operasyon kapsamında piyasa değeri 2 milyon 650 bin lira olan 228 tıbbi ilaç, enjektör ve 5 kayıt dışı cihaz ele geçirildi.

Müşterilerin Yaşadığı Sorunlar

2022 yılında R.G.'nin minibüsünde lazer işlemi yaptıran Hicran Çukur, işlemler sonucunda yüzünde kalıcı izler oluştuğunu belirtirken, “Daha önce sosyal medya üzerinden R.G.'yi tanıdım ve kendisine güvendiğim için işlem yaptırdım. Ancak yanıklar oluştu ve tedavi sürecim devam ediyor.” açıklamalarında bulundu.

Çukur ayrıca, R.G.'nin sadece kendisini değil, başkalarını da mağdur ettiğini ve otellerdeki turistlere işlem yaptığını iddia etti. Bazı Alman turistlerin kendisine ulaştığını ve süreç hakkında bilgi istediğini belirten Çukur, “2 yıl geçmesine rağmen hala aynı şekilde çalıştığını görmek beni şok ediyor. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum.” dedi.

Serkan Çukur ise, mağduriyet yaşamamaları için hukuki süreci sonuna kadar götüreceklerinin altını çizerek, “Bu kişinin gerekli cezayı almasını ve başkalarının canını yakmamasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.