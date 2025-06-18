Antalya'da Şarampole Devrilen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, hafif ticari araç şarampole devrildi ve sürücüsü Mahmut Mustafa Sümer (22) yaşamını yitirdi.

Kaza, D-400 kara yolu Evrenseki Kavşağı'nda gerçekleşti. Sümer'in kullandığı aracın plakası henüz tespit edilemedi. Aracın devrilmesinin ardından, elektrik direğine çarpması sonucu olaya müdahale için çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri, sürücünün yerde yatan halde bulunduğunu belirleyerek, kaza yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Yapılan incelemeler sonucunda, Sümer’in cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Ayrıca, çarpmanın etkisiyle kopan elektrik telleri, aracın içerisinde yangın çıkmasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Bölgedeki kazanın aydınlatılması için jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.