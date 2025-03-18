Antalya'da Şehit Ailelerine ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası Verildi

Antalya'da düzenlenen törende 2 şehit ailesi ve 5 gaziye Devlet Övünç Madalyası ile Beratları takdim edildi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 17:32
Antalya'da Şehit Ailelerine ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası Verildi

Antalya'da Anlamlı Tören

Antalya'da gerçekleştirilen özel bir törenle, 2 şehit ailesi ve 5 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratları takdim edildi. Tören, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde il müdürlüğü binasında düzenlendi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Vali Şahin'den Vatansever Bir Konuşma

Antalya Valisi Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada, şehitler ve gazilerin Türk milletinin gerçek kahramanları olduğunu vurguladı. Şahin, Devlet Övünç Madalyası’nın, bir insanın alabileceği en yüksek onur olduğunu belirterek, bu ödüllerin ardında büyük fedakarlıklar ve kahramanlık hikayelerinin bulunduğunu ifade etti.

Vali Şahin, şunları söyledi: "Bu madalyalar, Türk milletinin bir şeref nişanesi ve şükran belgesidir. Şehitlerimiz, canlarını vatan uğruna feda etmişlerdir. Gazilerimiz de vatan için bedenlerini ve uzuvlarını gözlerini kırpmadan ortaya koymuşlardır. Hepimizin ortak duygusu vatan hizmetidir."

Konuşmaların ardından, 2 şehit ailesi ve 5 gaziye Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Vali Şahin tarafından verildi.

Antalya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü anma...

Antalya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü anma programları kapsamında "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" düzenlendi. Törende Antalya Valisi Hulusi Şahin konuşma yaptı.

Antalya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü anma...

Antalya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü anma programları kapsamında "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" düzenlendi. Törende Antalya Valisi Hulusi Şahin konuşma yaptı.

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