Antalya'da sel can aldı: 6 ilçede eğitime bir gün ara verildi

Antalya'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağmur, gece boyunca devam etti. Kent merkezinde metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştü. Yağışın şiddeti nedeniyle yollarda ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Ulaşımda ciddi aksaklıklar meydana geldi.







KUVVETLİ YAĞIŞLAR SONRASI MEYDANA GELEN SEL CAN ALDI

Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden sağanak yağmur, sel baskınlarına neden oldu. Kentteki yollar ve alt geçitler sular altında kaldı. Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı üzerindeki Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'nde suya gömülen bir araçta, kimliği belirsiz bir kişinin cansız bedeni bulundu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.





ANTALYA'DA EĞİTİME SEL ENGELİ: 6 İLÇEDEN EĞİTİME ARA VERİLDİ



Antalya'da dün gece yaşanan ve büyük hasara yol açan sel felaketi nedeniyle 6 ilçede eğitim kurumları bugün tatil edildi. Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik ilçelerindeki okulların yanı sıra merkez ilçelerdeki kreş ve gündüz bakımevleri de bir gün süreyle kapalı kalacak. Ayrıca bu ilçelerde çalışan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personeli de 1 gün idari izinli sayılacak. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.