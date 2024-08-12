Antalya'da Seyir Halindeki Minibüs Alev Alev Yandı

Antalya'da Minibüs Yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Çenger Mahallesi'nde bir minibüs, seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. D400 kara yolunda ilerleyen VIP minibüs, içerisinde yangın çıktığında sürücüsünün anında tepki vermesiyle kenara çekildi.

Yangına Hızlı Müdahale

Yangın sebebiyle sürücü, bölgedeki acil yardım için itfaiye ekipleri'ni çağırdı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmekte başarılı oldu ancak minibüs, alevlerin etkisiyle kullanılamaz hale geldi.

Yangının Sebebi Ne Olabilir?

Yetkililer, yangının minibüsün elektrik tesisatından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruyor. Olayla ilgili daha fazla bilgi edinilmesi için incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki minibüs yandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki minibüs yandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki minibüs yandı.