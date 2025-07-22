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Antalya'da Sıcak Hava Sahilleri Doldurdu

Antalya'da 34 dereceyi bulan sıcaklık ve yüksek nem, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Tatilciler deniz ve güneşten faydalandı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 14:03
Antalya'da Sıcak Hava Sahilleri Doldurdu

Antalya, yüksek sıcaklık ve nemin etkisiyle yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. Hava sıcaklığı 34 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 31 dereceye ulaştı. Kentteki nem oranı ise %70 seviyelerine çıktı.

Bunaltıcı havadan bunalan tatilciler ve şehir sakinleri, serinlemek için Konyaaltı Sahili'nde denize girmeyi tercih etti. Denizde su sporları yapanlar da dikkat çekti. Bazı tatilciler, güneşin tadını çıkarmak için plajda güneşlenmeyi seçerken, bazıları kayalıklardan denize atladı.

Denizde yüzen bir kişinin, sıcaktan korunmak amacıyla plaj şemsiyesiyle suya girmesi ise ilginç bir manzara oluşturdu. Ayrıca birçok tatilci, Varyant bölgesinde sahilin göz alıcı manzarasını fotoğraflamayı ihmal etmedi.

Antalya'da sıcak hava ve yüksek nemden bunalan yerli ve yabancı turistler, sahillerde yoğunluk...

Antalya'da sıcak hava ve yüksek nemden bunalan yerli ve yabancı turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda tatilci, Varyant bölgesinden sahili izleyip manzarada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Antalya'da sıcak hava ve yüksek nemden bunalan yerli ve yabancı turistler, sahillerde yoğunluk...

Antalya'da sıcak hava ve yüksek nemden bunalan yerli ve yabancı turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda tatilci, Varyant bölgesinden sahili izleyip manzarada hatıra fotoğrafı çektirdi.

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