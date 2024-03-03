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Antalya’da sıcaklık değerleri yükseldi! Sahiller doldu taştı, denize girenler oldu

Antalya’da güneş kendini gösterdi. Denizin tadını çıkarmak isteyenler, sahili doldurdu. Yeşillikler arasında keyifli zaman geçirenler de oldu.

Yayın Tarihi: 03.03.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 18:11
Antalya’da sıcaklık değerleri yükseldi! Sahiller doldu taştı, denize girenler oldu

Antalya’da güneşli ve sıcak bir gün yaşandı. Deniz suyu 19, hava ise 25 dereceydi. Nem oranı da yüzde 36 seviyesindeydi.

sıcak havalar

İNSANLAR GÜNEŞLİ HAVANIN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Çocuklarıyla birlikte suyun keyfini sürenler de vardı. Sahile aileleriyle gelenler, yeşilliklerde dinlenip sohbet etti.

Antalya’da sıcak ve güneşli bir havayı görenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne koştu. Yerli ve yabancı turistler, yaz aylarını aratmayan yoğunluk oluşturdu. Bazıları Akdeniz’in serin sularında kulaç atarak güneşlenmeyi tercih etti.

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