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Antalya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Antalya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 13:36
Antalya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Antalya'da Silah Kaçakçılığına Geçit Yok!

Antalya'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonu sonucunda 1 kişi tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde bir adreste silah kaçakçılığı yapıldığı yönünde bilgi aldı.

Belirlenen adrese yapılan baskında, 21 ruhsatsız tabanca, 21 şarjör ve 14 fişek ele geçirildi. Operasyon sırasında gözaltına alınan şüpheli E.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan zanlının, silah kaçakçılığıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı....

Antalya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Operasyonda, 21 ruhsatsız tabanca, 21 şarjör ve 14 fişek ele geçirildi.

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