Antalya'da Silahlı Kadın Cinayetinde İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Antalya'da Kadın Cinayeti Soruşturması
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen kadın cinayeti olayında, olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli adli makamlara sevk edildi.
Olayın Detayları
52 yaşındaki Fadim Temirhanoğulları, Hurma Mahallesi 252 Sokak'ta bulunan ikameti içerisinde, birlikte yaşadığı kızı tarafından sabah saatlerinde silahla öldürülmüş olarak bulundu.
Şüphelilerin Durumu
Olayın ardından, katil zanlısı olarak belirtilen eşi S.T. ile ona araç desteği sağladığı öne sürülen F.İ. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde verdikleri ifadelerin ardından adliyeye sevk edildi.
Arrest ve Sağlık Kontrolü
Polis ekipleri, cinayetle ilgili olarak şüphelileri Korkuteli ilçesinde yakalayarak gözaltına almıştı. Gözaltındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.