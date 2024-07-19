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Antalya'da sokak köpeği kendini besleyen çocuğa saldırdı! Olay anı kamerada

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir sokak köpeği, kendisini beslemek isteyen çocuğa saldırarak elini ısırdı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve çocuk acı içinde kaçarak yardım aradı.

Yayın Tarihi: 19.07.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 23:25
Antalya'da sokak köpeği kendini besleyen çocuğa saldırdı! Olay anı kamerada

ANTALYA'DA SAHİPSİZ KÖPEK SALDIRISI

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, sahipsiz bir sokak köpeği kendisini beslemeye çalışan bir çocuğa saldırdı. Bu olay, sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Olay, Kepez ilçesinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, 12-13 yaşlarındaki bir çocuk, yanına geldiği sokak köpeğine bir poşet dolusu mama verdi. Çocuk, köpeğin yanında durarak ona yardım etmeye çalışırken beklenmedik bir saldırıya uğradı.

Çocuk, köpeğe mama verirken bir anda köpeğin saldırısına uğradı. Köpek, çocuğun elini ısırarak ciddi bir şekilde yaralanmasına neden oldu. Elini güçlükle köpeğin ağzından kurtaran çocuk, acı içinde olay yerinden kaçtı. O sırada yoldan geçen başka bir vatandaşın yanına doğru koşarak yardım istedi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIYAN ANLAR

Olayın tamamı, çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çocuğun köpeğe mama verirken bir anda saldırıya uğradığı ve acı içinde kaçtığı anlar net bir şekilde görülüyor. Bu görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve sokak hayvanlarıyla ilgili çeşitli tartışmalara neden oldu.

Antalya'da yaşanan bu olay, sahipsiz hayvanların kontrol edilmesi ve korunması konusundaki güvenlik sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi. Sokak hayvanlarının korunması ve onlara güvenli bir yaşam alanı sağlanması, şehirlerde yaşayan insanlar için de önem taşıyor.

Olaydan sonra hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

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