Antalya'da Su Cimnastiği Eğlencesi Artıyor

Antalya'da Su Cimnastiği Bobru Kuruya Dönüştü

Antalya'nın gözde plajlarından biri olan Erenkuş, denizde düzenlenen su cimnastiği kurslarıyla dikkat çekiyor.

Erenkuş Plajı'nda Yoğun Katılım

Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen su cimnastiği kursları, Erenkuş halk plajında, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. Bu kurslar, hem kayıtlı katılımcılar hem de yerli-yabancı plaj ziyaretçileri tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Spor Eğitmeni Eylem Perçin'in Açıkladığı Detaylar

Spor eğitmeni Eylem Perçin, derslerin sabah 08.30-09.30 saatleri arasında yapıldığını belirterek, "Kursumuzda birçok spor dalından derlenmiş hareketler bulunuyor. Rağbet özellikle fizik tedavi hastalarından geliyor. Antalya'nın büyüleyici doğası ve temiz falez sularında keyifle derslerimizi gerçekleştiriyoruz," dedi.

Kursiyerlerin Deneyimleri

Kursiyerlerden Nezahat Kendigül, arkadaş tavsiyesi üzerine katıldığı kurstan oldukça memnun kaldığını ifade etti. Diğer bir katılımcı Saliha Bayraktar ise düşme sonucu yaşadığı omurga kırığının tedavisinde su cimnastiğinin büyük faydasını gördüğünü aktardı.

Antalya'nın falez sahil bandında yer alan mavi bayraklı Erenkuş plajında düzenlenen su cimnastiği kursuna vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Antalya'nın falez sahil bandında yer alan mavi bayraklı Erenkuş plajında düzenlenen su cimnastiği kursuna vatandaşlar ilgi gösteriyor.