DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.813.860,89 0,83%

Edirne Meriç'te İş Adamı Nurullah Karaman'ın Usulsüz Gözaltı İddiası

Edirne Meriç'te cenaze merasına giderken polis müdahalesi iddiası: iş adamı Nurullah Karaman, usulsüz gözaltı gerekçesiyle savcılığa şikâyette bulundu.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 14:53
Edirne Meriç'te İş Adamı Nurullah Karaman'ın Usulsüz Gözaltı İddiası

Edirne Meriç'te İş Adamı Nurullah Karaman'ın Usulsüz Gözaltı İddiası

Olayın Detayları

Edine'nin Meriç ilçesinde cenaze merasimine giderken yaşandığı öne sürülen olayda, iş adamı Nurullah Karaman'ın polis ekiplerinin müdahalesi sonucu mağdur olduğu iddia edildi.

İddiaya göre, Karaman seyir halindeyken asayiş polis aracını solladı. Olay, jandarma bölgesi sınırlarında bir süre takibin ardından ilçe merkezine girildiğinde aracın önü kesilmesiyle devam etti. Yapılan kimlik kontrolleri ve araç aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Usulsüz ve sert müdahale iddiasıyla Karaman, polislerin davranışlarını görüntülemeye başladı. Bunun üzerine polislerin Karaman'ı ekip aracına yaka paça bindirerek Edine Meriç İlçe Emniyet Amirliği'ne götürdüğü öne sürüldü.

Şikâyet Süreci

Karaman'ın şikâyeti üzerine, savcılık talimatıyla Karaman ve beraberindekilerin Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü ve burada polisler hakkında resmi şikâyette bulundukları bildirildi. Haberde, polis ekiplerinin de daha sonra şikâyetçi olduğu kaydedildi.

İşlemlerin ardından Karaman, uygulanan müdahalelerin mağduriyet yarattığını belirterek olaya hukuki sürecin işletilmesini ve sorumlular hakkında gereken değerlendirmelerin yapılmasını talep etti. Karaman, video çektiği için polislerin sert müdahalesiyle karşılaştığını ifade ederek şunları söyledi:

"Olay yerinde görev yapan polisler, bize hukuka aykırı şekilde davrandıklarından dolayı ben de video kaydına başladığımda buna çok sinirlenip vücuduma fiziki teması başlattılar, çok sert üslupla konuştular ve telefonu elimizden almak istediler. En sonunda da ’sizi karakola davet ediyoruz’ diyerek beni zorla araca bindirip gözaltına aldılar. Ancak nöbetçi savcının izni olmadığından bize, ’sizi gözaltına almıyoruz; sadece karakola davet ediyoruz’ diyerek usulsüz ve sert müdahalelerinin üstünü kapattılar ve bizi gözaltına aldılar"

Olayla ilgili soruşturma ve hukuki süreçlerle ilgili gelişmeler bekleniyor.

EDİRNE’DE İŞ ADAMINA POLİS TARAFINDAN USULSÜZ VE KEYFİ GÖZALTI

EDİRNE’DE İŞ ADAMINA POLİS TARAFINDAN USULSÜZ VE KEYFİ GÖZALTI

EDİRNE’DE İŞ ADAMINA POLİS TARAFINDAN USULSÜZ VE KEYFİ GÖZALTI

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hasan Ali Kayabaşı, Erzurum Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Seçildi
2
Edirne Meriç'te İş Adamı Nurullah Karaman'ın Usulsüz Gözaltı İddiası
3
Siirt’te Doğaseverler 14 Aralık’ta Botan Vadisi’nde Suya Girdi
4
Ardahan’da Emniyete 20 Yeni Araç Törenle Hizmete Girdi
5
Sarıyer’de Metruk Binada Yangın: Gökyüzünü Duman Kapladı
6
Bayburt ve Gümüşhane'ye Tarım Yatırımı: Yelpınar Göleti ve Ünlüpınar Barajı
7
Eskişehir’de 10 Gün Haber Alınamayan 74 Yaşındaki Sebahattin K. Evinde Ölü Bulundu

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama