Edirne Meriç'te İş Adamı Nurullah Karaman'ın Usulsüz Gözaltı İddiası

Olayın Detayları

Edine'nin Meriç ilçesinde cenaze merasimine giderken yaşandığı öne sürülen olayda, iş adamı Nurullah Karaman'ın polis ekiplerinin müdahalesi sonucu mağdur olduğu iddia edildi.

İddiaya göre, Karaman seyir halindeyken asayiş polis aracını solladı. Olay, jandarma bölgesi sınırlarında bir süre takibin ardından ilçe merkezine girildiğinde aracın önü kesilmesiyle devam etti. Yapılan kimlik kontrolleri ve araç aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Usulsüz ve sert müdahale iddiasıyla Karaman, polislerin davranışlarını görüntülemeye başladı. Bunun üzerine polislerin Karaman'ı ekip aracına yaka paça bindirerek Edine Meriç İlçe Emniyet Amirliği'ne götürdüğü öne sürüldü.

Şikâyet Süreci

Karaman'ın şikâyeti üzerine, savcılık talimatıyla Karaman ve beraberindekilerin Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü ve burada polisler hakkında resmi şikâyette bulundukları bildirildi. Haberde, polis ekiplerinin de daha sonra şikâyetçi olduğu kaydedildi.

İşlemlerin ardından Karaman, uygulanan müdahalelerin mağduriyet yarattığını belirterek olaya hukuki sürecin işletilmesini ve sorumlular hakkında gereken değerlendirmelerin yapılmasını talep etti. Karaman, video çektiği için polislerin sert müdahalesiyle karşılaştığını ifade ederek şunları söyledi:

"Olay yerinde görev yapan polisler, bize hukuka aykırı şekilde davrandıklarından dolayı ben de video kaydına başladığımda buna çok sinirlenip vücuduma fiziki teması başlattılar, çok sert üslupla konuştular ve telefonu elimizden almak istediler. En sonunda da ’sizi karakola davet ediyoruz’ diyerek beni zorla araca bindirip gözaltına aldılar. Ancak nöbetçi savcının izni olmadığından bize, ’sizi gözaltına almıyoruz; sadece karakola davet ediyoruz’ diyerek usulsüz ve sert müdahalelerinin üstünü kapattılar ve bizi gözaltına aldılar"

Olayla ilgili soruşturma ve hukuki süreçlerle ilgili gelişmeler bekleniyor.

