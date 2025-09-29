Antalya'da Suç Örgütü Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Valilik açıklaması: Antalya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırı olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmada, suç örgütü talimatıyla silahlı saldırı gerçekleştirdikleri belirlenen S.Ç, H.Ö, A.K, A.F.S, F.A, Y.Ö. ile T.K. düzenlenen eş zamanlı operasyonla Antalya ve İstanbul'da yakalandı.

Ayrıca İstanbul'un Kartal ilçesinde bir kurşunlama olayını da S.Ç.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Aramalarda, şüphelilerin her iki olayda da kullandıkları tespit edilen 2 tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ç. ile A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı; Y.Ö, T.K. hakkında adli kontrol kararı uygulandı; H.Ö, A.F.S. ile F.A. ise serbest bırakıldı.

Antalya merkezli 2 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.