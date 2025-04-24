Antalya'da Sulama Kanalında Kaybolan Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, sulama kanalına düşerek kaybolan 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz'un cesedi bulundu.

Okuldan çıktıktan sonra Kökez Mahallesi'ndeki evine geri dönmeyen Sefa'nın ailesi, 2 gün boyunca çocuklarından haber alamayınca emniyete başvurdu. Yapılan ihbar üzerine, ekipler çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Olayla bağlantılı olduğu düşünülen iki çocuktan alınan ifadelere göre, Sefa bisikletiyle Burmahancı Mahallesi’ndeki sulama kanalı kenarında arkadaşlarıyla oynarken suya düştü ve akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Ekipler, çocukların gösterdiği alanda Sefa'nın bisikletine ulaştı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri, bölgeye sevk edilirken, kaybolma olayının yaşandığı alanın Jandarma sorumluluğunda olması nedeniyle soruşturma Jandarma ekipleri tarafından yürütüldü.

Kanalda su seviyesinin düşmesiyle birlikte Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma, Polis Su Altı Arama ve Kurtarma ile İHH ekipleri arama çalışmalarına katıldı. Ekipler, Sefa'nın bisikletinin bulunduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan sulama kanalında onun cansız bedenine ulaştı.

Bu acı olayın ardından, Sefa'nın cesedi Serik'teki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Antalya'nın Serik ilçesinde, düştüğü sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde, düştüğü sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu.