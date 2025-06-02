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Antalya'da Taşınan 700 Kilogram Sağlıksız Peynir Ele Geçirildi

Antalya'da şehirler arası otobüsle taşınan 700 kilogram peynir sağlıksız koşullarda ele geçirildi ve imha edildi.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 16:54
Antalya'da Taşınan 700 Kilogram Sağlıksız Peynir Ele Geçirildi

Antalya'da yapılan denetimlerde, şehirler arası otobüsle sağlıksız koşullarda taşınan 700 kilogram peynir ele geçirildi. Peynirler, Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve Şehirlerarası Otobüs Terminali güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilen yolcu indirme peronlarında tespit edildi.

Ekipler, bir otobüs firmasından indirilen sekiz koli ve dört çuval üzerinde yaptıkları incelemede, kolilerde 400 kilogram dil peyniri ve çuvalların içinde 300 kilogram tulum peyniri bulunduğunu belirledi. Bu peynirlerin soğuk zincir şartlarına uygun olmadan taşındığı saptandı.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bilgi vererek çalışma başlattı. Yapılan kontroller sonucunda peynirlerin uygun sıcaklıkta taşınmadığı ve gıdaların sağlıksız koşullarda nakledildiği tespit edildi, bu durum halk sağlığı açısından bir tehdit oluşturuyordu.

Peynirlerin imhasına karar veren terminal zabıta amiri Mustafa Kaya, ilgili kanun kapsamında peynir tebliğine aykırılık nedeniyle tutanak tutulduğunu ve taşıyıcı firmaya idari ceza uygulandığını ifade etti. Sonuç olarak, 700 kilogram peynir Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin atık yönetimi çöp aracıyla imha edildi.

Antalya'da uygun koşullar sağlanmadan şehirler arası otobüsle taşınan 700 kilogram peynir ele...

Antalya'da uygun koşullar sağlanmadan şehirler arası otobüsle taşınan 700 kilogram peynir ele geçirilerek, imha edildi.

Antalya'da uygun koşullar sağlanmadan şehirler arası otobüsle taşınan 700 kilogram peynir ele...

Antalya'da uygun koşullar sağlanmadan şehirler arası otobüsle taşınan 700 kilogram peynir ele geçirilerek, imha edildi.

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