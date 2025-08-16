Antalya'da Tır Dorsesine Çarpan Otomobilde 3 Yaralı — 1'i Ağır

Antalya'da Tır Dorsesine Çarpan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Kaza Antalya-Isparta kara yolunda meydana geldi

Antalya-Isparta kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 19 AAZ 235 plakalı otomobil, seyir halindeki 07 GRP 08 plakalı tırın dorsesine arkadan çarpıp, refüje savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan sürücü ve 2 yolcuyu güçlükle çıkardı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

