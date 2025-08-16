DOLAR
Antalya'da Tır Dorsesine Çarpan Otomobilde 3 Yaralı — 1'i Ağır

Antalya-Isparta kara yolunda tır dorsesine çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı; sürücü ve 2 yolcu güçlükle çıkarıldı, birinin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 16:02
Antalya'da Tır Dorsesine Çarpan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Kaza Antalya-Isparta kara yolunda meydana geldi

Antalya-Isparta kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 19 AAZ 235 plakalı otomobil, seyir halindeki 07 GRP 08 plakalı tırın dorsesine arkadan çarpıp, refüje savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan sürücü ve 2 yolcuyu güçlükle çıkardı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

