DOLAR
35,65 -0,07%
EURO
37,23 -0,26%
ALTIN
3.155,11 -0,52%
BITCOIN
3.756.944,19 0,76%

Antalya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde gübre yüklü kamyonun yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:21
Antalya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde gübre yüklü bir kamyonun otobüse çarptıktan sonra otomobilin üzerine devrilmesi sonucu gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Olay, Şahin K. tarafından yönetilen 15 EH 517 plakalı kamyonun, Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki kavşakta, durakta bekleyen 07 AU 0336 plakalı halk otobüsüne çarpması ile başladı. Çarpmanın etkisiyle kamyon, önünde ilerleyen 07 MKB 45 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda otomobilin sürücüsü Gülşen Saygılı (43) ve kamyon şoförü yaralandı. Saygılı, olay yerinde sıkışarak ekipler tarafından araçtan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki Saygılı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hafif yaralı olan kamyon şoförü tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Polisin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde gübre yüklü kamyonun otobüse çarptıktan sonra otomobilin üzerine...

Antalya'nın Kepez ilçesinde gübre yüklü kamyonun otobüse çarptıktan sonra otomobilin üzerine devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde gübre yüklü kamyonun otobüse çarptıktan sonra otomobilin üzerine...

Antalya'nın Kepez ilçesinde gübre yüklü kamyonun otobüse çarptıktan sonra otomobilin üzerine devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a İhaleye Fesat Karıştırma İddianamesi Hazırlandı
2
Başarır: Denetim ve İhmal Yüzünden Hayatlar Kaybediliyor
3
İsrail'den Serbest Bırakılan Filistinli Kadın: "Başörtümü Takmama İzin Vermediler"
4
Kartalkaya'daki Yangın: Çetiz Ailesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
İsrail, Batı Şeria'da 25 Filistinli'yi Gözaltına Aldı
6
Paris'te Toplu İşten Çıkarmalara Karşı Protesto Düzenlendi
7
Sadakataşı Derneği Gazze'ye Acil Sağlık Desteği Sağladı

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi