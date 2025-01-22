Antalya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde gübre yüklü bir kamyonun otobüse çarptıktan sonra otomobilin üzerine devrilmesi sonucu gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Olay, Şahin K. tarafından yönetilen 15 EH 517 plakalı kamyonun, Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki kavşakta, durakta bekleyen 07 AU 0336 plakalı halk otobüsüne çarpması ile başladı. Çarpmanın etkisiyle kamyon, önünde ilerleyen 07 MKB 45 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda otomobilin sürücüsü Gülşen Saygılı (43) ve kamyon şoförü yaralandı. Saygılı, olay yerinde sıkışarak ekipler tarafından araçtan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki Saygılı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hafif yaralı olan kamyon şoförü tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Polisin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde gübre yüklü kamyonun otobüse çarptıktan sonra otomobilin üzerine devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde gübre yüklü kamyonun otobüse çarptıktan sonra otomobilin üzerine devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.