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Antalya'da Tüketim Tarihleri Değiştirilen Gıda Ürünlerine Operasyon

Antalya'nın Aksu ilçesinde, değiştirilmiş tüketim tarihleri ile 65 bin ürün ele geçirildi, iki kişiye ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 16:16
Antalya'da Tüketim Tarihleri Değiştirilen Gıda Ürünlerine Operasyon

Antalya'da Gıda Denetiminde Büyük Skandal

Antalya'nın Aksu ilçesinde gerçekleştirilen gıda denetiminde, tüketim tarihleri değiştirilmiş birçok gıda ürünü ele geçirildi.

Denetimlerin Detayları

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çamköy Mahallesi'ndeki bir depoda yaptıkları denetimlerde, toplamda 65 bin 662 adet çikolata, bisküvi, enerji içeceği, dilimli ananas konservesi ve pembe zencefil turşusu gibi ürünleri tespit etti.

Yasa Dışı Uygulamalar Belirlendi

Yapılan incelemeler sonucunda, ürünlerin üzerinde bulunan Son Tüketim Tarihi (S.T.T.) ve Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (T.E.T.T.) bilgileri, selülozik tinerle silinerek değiştirilmiş durumdaydı. Ayrıca, bazı ürünlerin üzerine yabancı dilde etiketler yapıştırılmıştı.

Ceza ve Suç Duyurusu

İl Müdürlüğü, depoyu kiralayan A.S. ve B.D.'ye hijyen kurallarına aykırı faaliyet göstermek, Tarım ve Orman Bakanlığı kaydının bulunmaması ve son tüketim tarihi geçmiş ürünleri satışa sunmaktan dolayı toplamda 58 bin 424 lira ceza uyguladı. Bunun yanı sıra, bu kişiler hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

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